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Bir ülke felaketi yaşıyor. Çok sayıda ölü var!

Bir ülke felaketi yaşıyor. Çok sayıda ölü var!
09 Temmuz 2021 Cuma 12:52

Son dakika: Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda ve içecek fabrikasında çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 30 kişininse yangında yaralandığını aktardı.


Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sırasında içeride olan insanların bir bölümünün camdan atlayarak kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Yaralanan 30 kişi hastaneye kaldırılırken, öte yandan ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yaralıların çoğunun fabrikanın üst katlarından atlayarak kurtulabildiği açıklanırken kurtulan işçiler yangının zemin katta başladığını söyledi. Tüm binanın alev aldığı olayda yaralı ve kayıp sayısının ise kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra netleşeceği belirtildi.


 

Etiketler; #fabrika #fabrika yangın #bangladeş yangın
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