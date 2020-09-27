Can kaybı 998 bin 747

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 998 bin 747’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 58 bin 750’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 411 bin 772’ye ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 287 bin 593 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 209 bin 177’ye ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 718 bin 115 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 141 bin 441’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Kolombiya’da vaka sayısı 806 bin 38’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 296 olarak rapor edildi.

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 735 bin 198, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 232 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 527 bin 446’ya ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 700’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 998 bin 747’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 94 bin 534’e yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 310 bin 275’e yükseldi.

​Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 998 bin 747’ye yükseldi. Pakistan’da salgında toplam enfekte kişi sayısı 310 bin 275’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 457 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 992 bin 532’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle toplamda 94 bin 534 kişi hayatını kaybederken; 4 milyon 941 bin 627 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Irak’ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 345 bin 969’a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 8 bin 935 kişi olarak raporlandı.

Öte yandan, Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 655 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 332 bin 790 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 316 bin 405 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 301 bin 256 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 5 bin 284 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.