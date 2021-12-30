5 KİRAZ 75 TL
5 KİRAZ 75 TL
0
KENDİNİ KÖPEK SANAN EŞEK
KENDİNİ KÖPEK SANAN EŞEK
0
YENİ YILDA AŞIK OLUN!
YENİ YILDA AŞIK OLUN!
0
İZMİR YENİ YILA HAZIR
İZMİR YENİ YILA HAZIR
0

Kendini köpek sanan eşek!

Annesi tarafından şiddet gören 3 aylık eşek Kye, 64 yaşındaki John Nuttall tarafından kurtarıldı. Ancak köpeklerle birlikte yaşayan eşek, bir süre sonra kendini köpek sanmaya başladı

30 Aralık 2021 Perşembe 11:27

Eşek çiftliği sahibi olan 64 yaşındaki John Nuttall, sahibi olduğu eşeklerden birinin yavrusuna işkence ettiğini gördü. Bunun üzerine Nuttall, yavru eşeği kanatları altına aldı ve ona Kye adını verdi. Günün büyük çoğunluğunu köpeklerle geçiren Kye bir süre sonra köpek gibi davramaya başladı.

Kye, köpekler gibi top oynuyor, köpek ıslıklarına tepki veriyor, atılan topu geri getiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nuttall, 70 eşeği bulunduğu ve annesinin kendisine sırtını dönüp şiddete başvurmasının ardından küçük Kye'nin hayatına zor bir başlangıç ​​yaptığını söyledi.

Eşeğinin bir köpek gibi davrandığını belirten adam, 'Bir top ve her şeyle oynamaya bile başladı ve şimdi yolda yürüyüşe çıkabilirim ve beni bir köpek gibi takip edecek.' ifadelerini kullandı.

Eşeğin annesinin bir yıl önce bir tay doğurduğunu ve bu tayın öldüğünü anlatan Nuttall, bu yavruya ise annenin şiddet uyguladığını söyledi.

Etiketler; #köpek #eşek #eşek köpek #kye
Önceki Haber
Dikkat! Aracınızla bir hayvana çarparsanız...
Sonraki Haber
İzmir'de ulaşıma zam! Kim ne kadar ödeyecek?
Dünya'nın yarısı mutlu!
Dünya'nın yarısı mutlu!
0
Kuş gribi yeniden hortladı! Binlerce hayvan öldü!
Kuş gribi yeniden hortladı! Binlerce hayvan öldü!
0
Yolunu şaşıran geyik adliyeye girdi
Yolunu şaşıran geyik adliyeye girdi
0
ABD'de küçük çocuğa ilginç ceza!
ABD'de küçük çocuğa ilginç ceza!
0
22 yıl sonra ilk kez görüldü
22 yıl sonra ilk kez görüldü
0
Omicron nedeniyle 200'den fazla uçuş iptal edildi
Omicron nedeniyle 200'den fazla uçuş iptal edildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.