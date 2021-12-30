Kendini köpek sanan eşek!

Annesi tarafından şiddet gören 3 aylık eşek Kye, 64 yaşındaki John Nuttall tarafından kurtarıldı. Ancak köpeklerle birlikte yaşayan eşek, bir süre sonra kendini köpek sanmaya başladı

Eşek çiftliği sahibi olan 64 yaşındaki John Nuttall, sahibi olduğu eşeklerden birinin yavrusuna işkence ettiğini gördü. Bunun üzerine Nuttall, yavru eşeği kanatları altına aldı ve ona Kye adını verdi. Günün büyük çoğunluğunu köpeklerle geçiren Kye bir süre sonra köpek gibi davramaya başladı.

Kye, köpekler gibi top oynuyor, köpek ıslıklarına tepki veriyor, atılan topu geri getiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nuttall, 70 eşeği bulunduğu ve annesinin kendisine sırtını dönüp şiddete başvurmasının ardından küçük Kye'nin hayatına zor bir başlangıç ​​yaptığını söyledi.

Eşeğinin bir köpek gibi davrandığını belirten adam, 'Bir top ve her şeyle oynamaya bile başladı ve şimdi yolda yürüyüşe çıkabilirim ve beni bir köpek gibi takip edecek.' ifadelerini kullandı.

Eşeğin annesinin bir yıl önce bir tay doğurduğunu ve bu tayın öldüğünü anlatan Nuttall, bu yavruya ise annenin şiddet uyguladığını söyledi.