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TİKTOK'A DAVA!
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TikTok'a dava açtılar!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri haline gelen TikTok’a, İngiltere’de ‘çocukların verilerini izinsiz yaydığı’ gerekçesiyle dava açıldı

TikTok'a dava açtılar!
21 Nisan 2021 Çarşamba 12:36

Dünya genelinde 689 milyon aktif kullanıcısı olduğu ifade edilen sosyal medya uygulaması TikTok’a, İngiltere’de 13 yaş altı çocukların verilerini izinsiz yaydığı gerekçesiyle dava açıldı. İngiliz medyası, kanunlara aykırı olmasına rağmen 13 yaş altı 3,5 milyon çocuğun aktif olarak uygulamayı kullandığını duyurdu.


ABD’DE PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI


TikTok uygulamasına, benzer suçlamalarla 2019’da ABD’de de dava açılmış ve şirket, 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Uygulama, şimdi yine aynı suçtan İngiltere’de yargılanacak ve şirkete yine yüklü bir para cezası uygulanması bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tiktok #tiktok dava
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