Dünyanın en büyük bankalarından biri olan HSBC, yeniden yapılanma planı doğrultusunda Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika'daki yatırım bankacılığı birimlerinin bazılarını kapatma kararı aldı. Şirket, bu stratejik adımla Asya ve Orta Doğu operasyonlarına odaklanmayı hedefliyor.

Stratejik öncelikler değişiyor

HSBC Holdings İcra Kurulu Başkanı Georges Elhedery, şirketin yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu belirterek, küçülme adımlarının bu planın önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Elhedery, "Asya ve Orta Doğu'da birleşme, satın alma ve sermaye piyasası alanlarındaki yeteneklerimizi koruyacağız, ancak Avrupa ve ABD’deki bazı operasyonları sonlandıracağız" dedi.

Çalışanlara resmi duyuru yapıldı

HSBC, çalışanlarına gönderdiği iç yazıda alınan kararı şu ifadelerle duyurdu:

“Asya ve Orta Doğu'daki daha odaklı büyüme hedeflerimizi sürdürürken, Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika’daki bazı yatırım bankacılığı faaliyetlerimizi sonlandırmayı planlıyoruz.”

Asya ve Orta Doğu’ya odaklanma

HSBC’nin stratejik odak değişikliği, büyüme potansiyeli yüksek olan Asya ve Orta Doğu pazarlarına daha fazla yatırım yapılacağını gösteriyor. Bu adım, bankanın bu bölgelerdeki birleşme ve satın alma faaliyetlerini artırmayı amaçladığını ortaya koyuyor.