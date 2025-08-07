Tüm zamanların en büyük ağır sıklet boksörlerinden biri olarak gösterilen Mike Tyson, sürpriz bir ziyaret için İstanbul’a geldi. Havalimanında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Tyson, konaklayacağı otele geçerken basın mensuplarına kısa bir selam verdi.

Spor dünyasında olduğu kadar popüler kültürde de iz bırakan Mike Tyson’ın Türkiye ziyareti gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen 58 yaşındaki efsane boksör, güleryüzlü tavırlarıyla dikkat çekti. Kendisine yoğun ilgi gösteren hayranlarına el sallayarak karşılık veren Tyson, herhangi bir açıklama yapmadan oteline geçti.

Tyson’ın İstanbul’a hangi amaçla geldiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulis bilgilerine göre Tyson’ın özel davetli olarak bazı tanıtım ve organizasyonlara katılması bekleniyor. Ayrıca spor camiası ve medya dünyasından bazı isimlerle de bir araya gelebileceği konuşuluyor.