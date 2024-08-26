Kanserle gelen son

Dünyaca ünlü İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 76 yaşında hayata veda etti. Ocak ayında aldığı teşhisle sadece bir yıl ömrü kaldığını açıklayan Eriksson, futbol dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

Kariyerinin zirvesi: İngiltere milli takımı

Eriksson, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev aldı. Benfica, Roma, Lazio, Fiorentina, Sampdoria, Manchester City ve Leicester City gibi takımlarda başarıyla çalıştı. Ancak onu dünya çapında üne kavuşturan, Steven Gerrard, Frank Lampard, Rio Ferdinand ve John Terry gibi yıldızlarla dolu İngiltere Milli Takımı'nın başında geçirdiği dönemdi.

Unutulmaz bir miras bıraktı

Eriksson, İngiltere'de futbolun popüler figürlerinden biri olarak anılacak. Ada'daki başarıları ve uluslararası arenada kazandığı tecrübeleri, futbolseverlerin hafızasında silinmeyecek bir iz bıraktı. Futbol dünyası, onu sadece bir teknik direktör olarak değil, aynı zamanda bir lider olarak da anacak.