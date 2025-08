Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen İstanbul Festivali’nin en çok beklenen ismi olan Jennifer Lopez, İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Günler öncesinden biletleri tükenen konserde, Lopez sahneye çıktığı andan itibaren izleyenleri adeta mest etti. Sosyal medyada #JenniferLopezİstanbul etiketiyle binlerce paylaşım yapılırken, konser gecesi magazin dünyasının da en çok konuşulan konusu oldu.

"Burada olmak harika!"

Sahneye ışıltılı kıyafeti ve dansçılarıyla çıkan ABD’li süperstar, konser boyunca hem eski hit şarkılarını hem de son albümünden parçaları seslendirdi. “Let’s Get Loud”, “On The Floor” ve “If You Had My Love” gibi klasikleşmiş şarkılarını söyleyen Lopez, izleyicilerden büyük alkış aldı. “İstanbul’da olmak harika, çok uzun zaman oldu ama sonunda buradayım,” diyerek seyirciyle bağ kuran Lopez, samimiyetiyle de dikkat çekti.

Coşku doruktaydı

Konser sırasında sık sık hayranlarıyla sohbet eden yıldız sanatçı, “Benimle birlikte şarkı söyleyecek misiniz?” diyerek salonu coşturdu. Binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılarla konser adeta dev bir karaoke partisinde dönüştü. Sahnede sergilediği dans performanslarıyla göz dolduran Lopez, profesyonelliği ve enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşattı.

Müzik dolu bir gece

Lopez’in sahne şovu, ışık gösterileri ve dans koreografileriyle birleşince konser tam anlamıyla bir görsel şölene dönüştü. Gecenin sonunda izleyicilere teşekkür eden Lopez, İstanbul’a yeniden gelmek istediğini söyledi. “Bu geceyi asla unutmayacağım” diyen sanatçı, sahneden alkışlar eşliğinde ayrıldı.