İzmir turizmi için ikinci koordinasyon toplantısı yapıldı

İzmir turizmini geliştirmek amacıyla ilki Haziran ayında düzenlenen Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın ikincisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda İzmir’in turizm potansiyeli, karşılaşılan sorunlar ve geleceğe yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Turizm sektörünün tüm paydaşlarının katılım sağladığı toplantıda, iş birliğinin ve sürdürülebilir stratejilerin önemi vurgulandı.

Tugay: İzmir’e gelmek için insanlara sebep sunmalıyız

Toplantıda konuşan Başkan Tugay, İzmir’in tanıtımının profesyonel bir yaklaşımla yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Söylemimiz, görsellerimiz, mesajlarımız güçlü olmalı. İzmir farklı bir şehir. İzmir’e insanların gelmesi için onlara nedenler sunmalıyız” dedi.

Sağlık turizmi konusunda deneyimli olduğunu ifade eden Başkan Tugay, kaliteli ve güvenli sağlık hizmetinin öncelikli hedef olması gerektiğini söyledi. Tugay, “Mevcut sağlık kuruluşlarının yabancı hastalara hizmet verme kapasitesini artırmak için destekleyici çalışmalar yapılabilir. Kalite standartlarını yükseltecek adımlar atmalıyız” dedi.

Antik Tiyatro önündeki yapılar kamulaştırılıyor

İzmir’in tarihsel ve kültürel mirasının önemine dikkat çeken Başkan Tugay, Kadifekale’deki surların ve Antik Tiyatro’nun görünmesini engelleyen yapıların kaldırılacağını açıkladı. Tugay, “Antik Tiyatro’nun önünü açıyoruz, yapıların kamulaştırılması başladı. Kazı çalışmalarına daha fazla destek sağlıyoruz. 5 bin kişilik bölümü performanslara açılacak” ifadelerini kullandı.

Şehrin değerleri tanıtılabilir hale getirilecek

İzmir’in merkezindeki tarihi yapıların profesyonel rehberlerle gezdirileceği bir altyapının oluşturulacağını aktaran Başkan Tugay, “Sıfırdan yeni bir şey yaratmak yerine elimizdekileri korumalı, geliştirmeli ve görünür kılmalıyız” dedi. Tugay, mevcut mirasın şehrin tanıtımı açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

“İzmir turizmi birlikte kalkınacak”

Başkan Tugay, iş birliğinin önemini vurgulayarak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sizlerin rehberliğinde daha iyi projelere imza atacağına şüpheniz olmasın. İzmir’in kalkınmasında turizmin payı büyüktür. Potansiyelimizin sadece küçük bir kısmını kullanıyoruz, bunu birlikte başaracağız” dedi.

Sürdürülebilir turizm vurgusu yapıldı

Toplantıda söz alan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kerem Çevik, sürdürülebilir turizmin önemine dikkat çekerek, “Sağlık turizmi yatırımları olmadan hiçbir organizasyon amacına ulaşamaz. İzmir’in ihtiyacı sürdürülebilirliktir. Yanlış adımlar, şehri olumsuz etkiler” dedi.

“Turizm gelişmeden şehir gelişemez”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, şehir ile turizmin gelişiminin birbiriyle paralel ilerlediğini belirterek, “İzmir Ticaret Odası olarak bu konseyin yeni fikirlerle ilerlemesini, farklılık yaratmasını ve şehre değer katmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tanıtım için merkezi iş birlikleri önerildi

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sadece yerel yönetimlerin değil, merkezi kurumların da sürece dahil olması gerektiğini söyleyerek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı gibi kurumlarla iş birliği şart. Uluslararası tanıtımda etkili olmalıyız” dedi.

Urla'nın yükselişi planlamayla desteklenmeli

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise Urla’nın turizm potansiyelinin yeniden fark edildiğini ifade etti. Balkan, “Yarımada bölgesinde yapılan planlı çalışmalarla Urla ciddi bir konuma geldi. Ancak gelişim plansız ilerlerse şehirler sıkışır. 1/25 binlik planlar bu süreci yönlendirmeli” dedi.

Geniş katılımlı toplantıya sektör temsilcileri damga vurdu

Toplantıya; İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kerem Çevik, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marim, İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca, İzmir Ticaret Odası temsilcileri, ilçe belediye temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile turizm sektörünün önde gelen isimleri katıldı.