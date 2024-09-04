Norveç’in kuzeyinde yer alan Sommaröy adası, alışılmışın dışında bir yaşam tarzını benimsemeye hazırlanıyor. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı bu ada, zamanı tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçti. Adada yaşayanlar, saatin hayatlarından çıkarılması için parlamentoya başvurma kararı aldı.

Saatin strese etkisi

Sommaröy adası sakinleri, saatin yarattığı stres ve baskıdan kurtulmak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtiyor. Bölgede gecelerin bile aydınlık geçmesi nedeniyle saat kavramının gereksiz hale geldiğini düşünen ada halkı, zamanın akışını tamamen göz ardı ederek daha esnek ve özgür bir yaşam sürmeyi hedefliyor.

Kol saatleri köprüye asılıyor

Saat kullanımını reddeden ada halkı, bu yeni yaşam tarzını benimsemek adına sembolik bir adım attı. Sommaröy adasının girişindeki köprüye kol saatlerini asarak, saatsiz bir yaşamı temsil ediyorlar. Girişimin öncüsü Kjell Ove Hveding, "Saatten bağımsız bir yaşam için bu adımı attık. Burada, gecenin dördünde çim biçmek istiyorsanız, bunu rahatlıkla yapabilirsiniz" diyerek yeni düzenin esneklik getireceğini vurguladı.

Saatten bağımsız bir yaşam

Hveding’e göre, saatsiz yaşamın avantajları arasında ada halkının iş ve okul saatlerine bağlı kalmaması, esnek çalışma saatlerinin benimsenmesi ve hayatın daha stressiz bir şekilde yaşanması bulunuyor. "Dünya genelinde insanlar stres ve depresyondan muzdarip. Bunun en büyük sebeplerinden biri de saatin baskısı. Biz, zamanı ortadan kaldırarak daha huzurlu bir yaşam sürmeyi amaçlıyoruz" diyen Hveding, adanın bu yeni düzenle tüm dünyaya örnek olmasını umuyor.