Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen kapsamlı bir operasyonda, 150 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ile çeşitli kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği baskın sonucunda bir iş yerinde büyük miktarda kaçak ürün bulundu.

Operasyonun detayları

Emet'teki bir iş yerinde kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan baskında, 150 bin dolu makaron, 15 elektronik sigara, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 10 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon, kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemeyi amaçladı.

Adli süreç başlatıldı

İş yeri sahibi H.G. hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelinin adli süreci ise devam ediyor.