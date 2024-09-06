Altın ne kadar?

Dünyadaki altının toplam miktarı, tahminlere göre 155 bin tondan 2.5 milyon tona kadar değişiyor. Altın miktarını ölçmek zor, çünkü tarih boyunca madencilik yöntemleri ve kayıtlar farklılık gösterdi. Thomson Reuters GFMS, çıkarılmış altın miktarını 171 bin ton olarak tahmin ederken, bazı uzmanlar daha düşük ya da daha yüksek rakamlar öne sürüyor.

Altın küpü ne kadar büyük olurdu?

Dünyadaki tüm altın eritilse, Thomson Reuters GFMS verilerine göre yaklaşık 20.7 metre kenar uzunluğunda bir küp oluşturulabilir. Ancak bu tahminler tartışmalı. Warren Buffet, bu küpün 20 metre boyunda olacağını söylerken, 2.5 milyon ton altın çıkartıldığını iddia edenler bu boyutun 50 metreyi bulacağını savunuyor.

Neden bu kadar fark var?

Altının binlerce yıllık tarihi, doğru bir toplam çıkarmayı zorlaştırıyor. Ayrıca Çin gibi bazı ülkelerdeki eksik veriler ve yasadışı madencilik de bu belirsizliği artırıyor. Bazı tahminler, Tutankamun'un mezarında bile 1,5 ton altın bulunduğunu belirtiyor ve bu durum, kayıt dışı altın miktarını gözler önüne seriyor.

Altın tüketiliyor mu?

Geleneksel olarak altın, geri dönüşümle tekrar kullanıma girerken, teknoloji sektöründeki kullanımı nedeniyle küçük miktarlarda "tüketilmeye" başladı. Özellikle elektronik aygıtlarda kullanılan altın geri dönüştürülemediği için gelecekte altının kaybolma riski var.

Altın tükeniyor mu?

Altın rezervleri henüz bitme noktasına gelmedi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre yeraltında hâlâ çıkarılmayı bekleyen 52 bin ton altın bulunuyor.