Dünya genelinde uyku süreleri ve uyku kalitesi üzerine yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, farklı ülkelerin uyku düzenlerini ortaya koydu. Araştırmada erkekler ve kadınlar arasında da uyku alışkanlıklarında farklılıklar gözlemlenirken, Avrupa ülkelerinin erken yatma ve yüksek uyku kalitesi ile öne çıktığı görüldü. Türkiye’nin listede nasıl bir konumda yer aldığı ise merak edildi.

En erken yatan ülkeler: Macaristan ve Avusturya zirvede

Macaristan'da insanlar ortalama saat 23:59’da yatağa girerken, uyanma saati ise 07:22 olarak belirlendi. Benzer şekilde Avusturyalılar da 23:55'te uyuyarak 07:20’de uyanıyor ve 427 dakikalık uyku süresiyle yüksek uyku kalitesine ulaşıyor.

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Geç yatan milletler: Polonya ve Türkiye dikkat çekiyor

Polonya’da ortalama yatma saati 00:55 iken, Türkiye’de bu süre 00:59 olarak ölçüldü. Türkiye’de sabah uyanma saati ise 08:02 olarak kaydedildi. Ancak Türkiye’de yatakta geçirilen toplam süre ortalama 395 dakika ile birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kaldı.

En az uyuyan ülkeler: Japonya ilk sırada

Japonlar gece ortalama 00:49’da yatağa girip 07:09’da uyanarak yalnızca 352 dakikalık bir uyku süresiyle dünyanın en az uyuyan milleti oldu. Benzer şekilde Suudi Arabistan da düşük uyku süreleriyle dikkat çekti.

İşte dünya genelindeki araştırma sonuçları...

ÜLKELER

 ORTALAMA YATMA UYANMA ZAMANI YATAKTA SÜRE

Almanya

  23:59 07:25 AM 427

Macaristan

 23:59 07:22 ÖÖ 422

Çek Cumhuriyeti

 23:58 07:15 AM 420

Kanada

 23:57 07:33 AM 431

Avusturya

 23:55 07:20 AM 427

ABD

 23:54 07:20 AM 426

Singapur

 23:52 07:38 AM 394

İsveç

 23:50 07:21 ÖÖ 435

Danimarka

 23:47 07:19 AM 434

Kosta Rika

 23:43 06:38 AM 399

Kolombiya

 23:41 ÖS 06:31 ÖÖ 397

Avustralya

 23:33 07:13 AM 440

Yeni Zelanda

 23:29 07:11 ÖÖ 447

Romanya

 23:09 08:01 ÖÖ 418

Rusya

 01:05 ÖÖ Sabah 8:06 405

BAE

 01:05 ÖÖ 07:43 AM 405

Yunanistan

 01:05 ÖÖ Sabah 8:25 414

Slovakya

 01:03 ÖÖ 07:18 AM 417

Türkiye

 12:59 ÖÖ 08:02 ÖÖ 395

Polonya

 12:55 ÖÖ 07:25 AM 410

Hong Kong

 12:55 ÖÖ 07:57 AM 399

Japonya

 12:49 ÖÖ 07:09 AM 352

Şili

 12:47 ÖÖ 07:40 AM 399

İsrail

 12:44 ÖÖ 07:54 AM 396

Portekiz

 12:41 ÖÖ 08:22 ÖÖ 419

Filipinler

 12:39 ÖÖ 07:28 AM 368

Suudi Arabistan

 12:39 ÖÖ 08:27 AM 362

Tayvan

 12:37 ÖÖ 07:56 AM 381

İtalya

 12:35 ÖÖ 07:52 ÖÖ 414

Çin

 12:32 ÖÖ  07:42 ÖÖ 404
Kaynak: HABER MERKEZİ