Dünya genelinde uyku süreleri ve uyku kalitesi üzerine yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, farklı ülkelerin uyku düzenlerini ortaya koydu. Araştırmada erkekler ve kadınlar arasında da uyku alışkanlıklarında farklılıklar gözlemlenirken, Avrupa ülkelerinin erken yatma ve yüksek uyku kalitesi ile öne çıktığı görüldü. Türkiye’nin listede nasıl bir konumda yer aldığı ise merak edildi.

En erken yatan ülkeler: Macaristan ve Avusturya zirvede

Macaristan'da insanlar ortalama saat 23:59’da yatağa girerken, uyanma saati ise 07:22 olarak belirlendi. Benzer şekilde Avusturyalılar da 23:55'te uyuyarak 07:20’de uyanıyor ve 427 dakikalık uyku süresiyle yüksek uyku kalitesine ulaşıyor.

Geç yatan milletler: Polonya ve Türkiye dikkat çekiyor

Polonya’da ortalama yatma saati 00:55 iken, Türkiye’de bu süre 00:59 olarak ölçüldü. Türkiye’de sabah uyanma saati ise 08:02 olarak kaydedildi. Ancak Türkiye’de yatakta geçirilen toplam süre ortalama 395 dakika ile birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kaldı.

En az uyuyan ülkeler: Japonya ilk sırada

Japonlar gece ortalama 00:49’da yatağa girip 07:09’da uyanarak yalnızca 352 dakikalık bir uyku süresiyle dünyanın en az uyuyan milleti oldu. Benzer şekilde Suudi Arabistan da düşük uyku süreleriyle dikkat çekti.

İşte dünya genelindeki araştırma sonuçları...

ÜLKELER ORTALAMA YATMA UYANMA ZAMANI YATAKTA SÜRE Almanya 23:59 07:25 AM 427 Macaristan 23:59 07:22 ÖÖ 422 Çek Cumhuriyeti 23:58 07:15 AM 420 Kanada 23:57 07:33 AM 431 Avusturya 23:55 07:20 AM 427 ABD 23:54 07:20 AM 426 Singapur 23:52 07:38 AM 394 İsveç 23:50 07:21 ÖÖ 435 Danimarka 23:47 07:19 AM 434

Kosta Rika 23:43 06:38 AM 399 Kolombiya 23:41 ÖS 06:31 ÖÖ 397 Avustralya 23:33 07:13 AM 440 Yeni Zelanda 23:29 07:11 ÖÖ 447 Romanya 23:09 08:01 ÖÖ 418 Rusya 01:05 ÖÖ Sabah 8:06 405 BAE 01:05 ÖÖ 07:43 AM 405 Yunanistan 01:05 ÖÖ Sabah 8:25 414 Slovakya 01:03 ÖÖ 07:18 AM 417 Türkiye 12:59 ÖÖ 08:02 ÖÖ 395

Polonya 12:55 ÖÖ 07:25 AM 410 Hong Kong 12:55 ÖÖ 07:57 AM 399 Japonya 12:49 ÖÖ 07:09 AM 352 Şili 12:47 ÖÖ 07:40 AM 399 İsrail 12:44 ÖÖ 07:54 AM 396 Portekiz 12:41 ÖÖ 08:22 ÖÖ 419 Filipinler 12:39 ÖÖ 07:28 AM 368 Suudi Arabistan 12:39 ÖÖ 08:27 AM 362 Tayvan 12:37 ÖÖ 07:56 AM 381 İtalya 12:35 ÖÖ 07:52 ÖÖ 414

Çin 12:32 ÖÖ 07:42 ÖÖ 404