Dünya genelinde uyku süreleri ve uyku kalitesi üzerine yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, farklı ülkelerin uyku düzenlerini ortaya koydu. Araştırmada erkekler ve kadınlar arasında da uyku alışkanlıklarında farklılıklar gözlemlenirken, Avrupa ülkelerinin erken yatma ve yüksek uyku kalitesi ile öne çıktığı görüldü. Türkiye’nin listede nasıl bir konumda yer aldığı ise merak edildi.
En erken yatan ülkeler: Macaristan ve Avusturya zirvede
Macaristan'da insanlar ortalama saat 23:59’da yatağa girerken, uyanma saati ise 07:22 olarak belirlendi. Benzer şekilde Avusturyalılar da 23:55'te uyuyarak 07:20’de uyanıyor ve 427 dakikalık uyku süresiyle yüksek uyku kalitesine ulaşıyor.
Geç yatan milletler: Polonya ve Türkiye dikkat çekiyor
Polonya’da ortalama yatma saati 00:55 iken, Türkiye’de bu süre 00:59 olarak ölçüldü. Türkiye’de sabah uyanma saati ise 08:02 olarak kaydedildi. Ancak Türkiye’de yatakta geçirilen toplam süre ortalama 395 dakika ile birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kaldı.
En az uyuyan ülkeler: Japonya ilk sırada
Japonlar gece ortalama 00:49’da yatağa girip 07:09’da uyanarak yalnızca 352 dakikalık bir uyku süresiyle dünyanın en az uyuyan milleti oldu. Benzer şekilde Suudi Arabistan da düşük uyku süreleriyle dikkat çekti.
İşte dünya genelindeki araştırma sonuçları...
|
ÜLKELER
|ORTALAMA YATMA
|UYANMA ZAMANI
|YATAKTA SÜRE
|
Almanya
|23:59
|07:25 AM
|427
|
Macaristan
|23:59
|07:22 ÖÖ
|422
|
Çek Cumhuriyeti
|23:58
|07:15 AM
|420
|
Kanada
|23:57
|07:33 AM
|431
|
Avusturya
|23:55
|07:20 AM
|427
|
ABD
|23:54
|07:20 AM
|426
|
Singapur
|23:52
|07:38 AM
|394
|
İsveç
|23:50
|07:21 ÖÖ
|435
|
Danimarka
|23:47
|07:19 AM
|434
|
Kosta Rika
|23:43
|06:38 AM
|399
|
Kolombiya
|23:41 ÖS
|06:31 ÖÖ
|397
|
Avustralya
|23:33
|07:13 AM
|440
|
Yeni Zelanda
|23:29
|07:11 ÖÖ
|447
|
Romanya
|23:09
|08:01 ÖÖ
|418
|
Rusya
|01:05 ÖÖ
|Sabah 8:06
|405
|
BAE
|01:05 ÖÖ
|07:43 AM
|405
|
Yunanistan
|01:05 ÖÖ
|Sabah 8:25
|414
|
Slovakya
|01:03 ÖÖ
|07:18 AM
|417
|
Türkiye
|12:59 ÖÖ
|08:02 ÖÖ
|395
|
Polonya
|12:55 ÖÖ
|07:25 AM
|410
|
Hong Kong
|12:55 ÖÖ
|07:57 AM
|399
|
Japonya
|12:49 ÖÖ
|07:09 AM
|352
|
Şili
|12:47 ÖÖ
|07:40 AM
|399
|
İsrail
|12:44 ÖÖ
|07:54 AM
|396
|
Portekiz
|12:41 ÖÖ
|08:22 ÖÖ
|419
|
Filipinler
|12:39 ÖÖ
|07:28 AM
|368
|
Suudi Arabistan
|12:39 ÖÖ
|08:27 AM
|362
|
Tayvan
|12:37 ÖÖ
|07:56 AM
|381
|
İtalya
|12:35 ÖÖ
|07:52 ÖÖ
|414
|
Çin
|12:32 ÖÖ
|07:42 ÖÖ
|404