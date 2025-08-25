Ticaret Bakanlığı, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin yayımladığı “En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi” sonuçlarını açıkladı. Listeye bu yıl 45 Türk firması girmeyi başararak, Türkiye’yi Çin’in ardından dünya ikinciliğine taşıdı.

Geçtiğimiz yıl listede 43 firma ile yer alan Türkiye, bu yıl firma sayısını artırarak rekor bir başarıya imza attı. Türk müteahhitlik firmaları 2024 yılında toplam 20,8 milyar dolarlık uluslararası projeye imza attı. Bu rakam, listedeki 250 şirketin toplam proje büyüklüğü içindeki %4,2’lik paya karşılık geliyor.

İlk 100’de 8 Türk firması

ENR’nin verilerine göre, ilk 100 firma arasında 8 Türk şirketi yer aldı. Bunlardan ikisi ilk 50’de konumlanarak Türkiye’nin uluslararası inşaat sektöründeki prestijini daha da güçlendirdi. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firmasının 2024 yılında üstlendiği projelerin toplam büyüklüğü ise 501,2 milyar dolar oldu.

Dünya devleriyle yarışıyorlar

Çin 76 firma ile listenin zirvesinde yer alırken, Türkiye 45 firma ile ikinci sırada. Firma sayısına göre ABD, İtalya, Güney Kore ve Japonya’nın önünde yer alan Türk müteahhitlik sektörü, Hollanda, İsveç ve Almanya’yı da geride bırakarak uluslararası proje değerleri açısından dünya 9’uncusu oldu.

137 ülkede 12 binden fazla proje

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlik firmaları 1972’den bu yana 137 ülkede 12 bin 641 projeyi hayata geçirdi. Bu projelerin toplam değeri 544,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Ayrıca, 138 ülkede yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde 3 bin 53 teknik müşavirlik projesi de Türk firmaları tarafından yürütüldü.

Yeni hedef: Ukrayna ve Suriye’nin yeniden imarı

Bakanlık açıklamasında, önümüzdeki dönemde özellikle Ukrayna ve Suriye’nin yeniden imarında Türk müteahhitlerin aktif rol almasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca, İngiltere ve Japonya ile yürütülen iş birliği programlarının, Türk firmalarına yeni pazarlara erişim ve finansman imkanı sunacağı vurgulandı.

Türkiye, bugün itibarıyla dünyanın en güçlü ikinci müteahhitlik ülkesi konumuna ulaşarak, küresel inşaat sektöründe önemli bir merkez haline gelmiş durumda.