İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz’un 103. yılı kapsamında önemli bir kültürel etkinlik düzenliyor. Okan Bayülgen ve Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Büyük Taarruz ve Cumhuriyet’in Kurucu Ruhuna Yolculuk” başlıklı söyleşide İzmirliler ile bir araya gelecek.

Tarih ve yer bilgisi

Söyleşi, 27 Ağustos Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak ve herkese açık olacak.

Söyleşide neler konuşulacak

Etkinlikte, Büyük Taarruz’un askeri ve siyasi boyutları, Cumhuriyet’in kuruluş sürecine etkileri ve günümüz gençliğine bıraktığı miras kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. İzleyiciler, tarihsel perspektifi hem akademik hem de popüler bakış açısıyla dinleme imkânı bulacak.