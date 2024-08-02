Şili'deki BHP Grubu işçileri, şirketin ücret teklifini reddetti. Bu karar, dünyanın en büyük bakır madeninde grev olasılığını gündeme getirdi ve son bir arabuluculuk süreci başlatıldı.

Escondida madeninde anlaşmazlık

Escondida madenindeki ana sendikanın üyeleri, BHP'nin sunduğu yeni ücret sözleşmesi şartlarını kabul etmedi. Sendikanın bu kararı, Şili'deki madencilik sektöründe büyük yankı uyandırdı. BHP, operasyonların normal şekilde devam ettiğini ve Şili'nin toplu pazarlık kuralları uyarınca zorunlu arabuluculuk sürecini talep ettiğini açıkladı.

Bakır piyasası ve ekonomik etkiler

Bakır piyasası, yatırımcılar ve rakip üreticiler, Escondida'daki işçi görüşmelerini yakından takip ediyor. Yılda 1 milyon tondan fazla üretim yapan Escondida, dünyada çıkarılan bakırın yaklaşık %5'ini üretiyor ve tek başına en büyük tedarikçi konumunda.