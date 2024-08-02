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🇹🇷KAYRA ÖZDEMİR ÇEYREK FİNALDE!🇹🇷 🥋Milli judocumuz Kayra Özdemir, Moğolistan'dan Adiyasuren Amarsaikhan'ı shido ile mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 👏Tebrikler Kayra Özdemir. pic.twitter.com/nD7P49XQ0W

Çeyrek finaldeki rakibi belli olacak ve çeyrek final maçı bugün ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek.

Olimpiyat Oyunları'nda milli judo ka Kayra Özdemir, kadınlar +78kg son 16 turunda Moğolistan'dan Adiyasuren Amarsaikhan'ı shido ile mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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