Olimpiyat Oyunları'nda milli judoka Kayra Özdemir, kadınlar +78kg son 16 turunda Moğolistan'dan Adiyasuren Amarsaikhan'ı shido ile mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finaldeki rakibi belli olacak ve çeyrek final maçı bugün ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek.
🇹🇷KAYRA ÖZDEMİR ÇEYREK FİNALDE!🇹🇷August 2, 2024
🥋Milli judocumuz Kayra Özdemir, Moğolistan'dan Adiyasuren Amarsaikhan'ı shido ile mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
👏Tebrikler Kayra Özdemir. pic.twitter.com/nD7P49XQ0W
Editör: Engin Keskin