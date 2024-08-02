Olimpiyat Oyunları'nda milli judoka Kayra Özdemir, kadınlar +78kg son 16 turunda Moğolistan'dan Adiyasuren Amarsaikhan'ı shido ile mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finaldeki rakibi belli olacak ve çeyrek final maçı bugün ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek.

Editör: Engin Keskin