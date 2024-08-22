Botsvana, dünya tarihine geçen bir keşfe daha imza attı. Kanadalı madencilik şirketi Lucara Diamond, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Karowe Elmas Madeni'nde, 2.492 karatlık devasa bir elmas keşfetti. Bu dev elmas, 1905 yılında Güney Afrika'da keşfedilen ve tarihin en büyük elması olarak bilinen 3.016 karatlık Cullinan Elması'ndan sonra ikinci sıraya yerleşti.

X-Ray teknolojisi ile tespit edildi

Lucara Diamond tarafından yapılan açıklamada, elmasın Karowe Elmas Madeni'nde x-ray algılama teknolojisi kullanılarak bulunduğu belirtildi. Bu ileri teknoloji, madencilik sektöründe nadir bulunan değerli taşların keşfedilmesinde büyük bir rol oynuyor. Şirket, elmasın değeri veya kalitesi hakkında henüz bir bilgi paylaşmazken, keşfin olağanüstü olduğunu vurguladı.

Lucara Diamond Başkanı'ndan açıklama

Lucara Diamond Başkanı William Lamb, yaptığı açıklamada, "2.492 karatlık bu olağanüstü elması bulduğumuz için büyük bir mutluluk duyuyoruz" diyerek bu önemli keşfi duyurdu. Şirketin yayınladığı görsellerde, elmasın bir avuç içi kadar büyük olduğu görüldü. Bu devasa taş, şimdiye kadar çıkarılan en büyük kaba elmaslardan biri olarak kayıtlara geçti.

Botsvana'da bir başka rekor keşif

Lucara Diamond, daha önce de Botsvana'da büyük keşiflere imza atmıştı. 2019 yılında yine Karowe Elmas Madeni'nde çıkarılan 1.758 karatlık Sewelo adı verilen elmas, ülkenin o zamana kadar keşfedilen en büyük elmasıydı. 2021 yılında ise aynı maden sahasında 1.174 karatlık bir elmas bulunmuştu. Ancak, 2.492 karatlık bu son keşif, Botsvana'nın madencilik tarihine bir kez daha altın harflerle yazıldı.