Futbol dünyasının en yüksek piyasa değerlerine sahip oyuncuları, Transfermarkt tarafından yapılan son güncellemeyle açıklandı. Ağustos 2024 itibarıyla yayımlanan liste, futbolun efsane isimleri Ronaldo ve Messi'nin dışında, genç yeteneklerin öne çıktığını gösterdi.

Piyasa değerlerinde şaşırtıcı değişim

Aktif futbolcuların piyasa değerlerinin sıralandığı listenin başında, 180 milyon Euro değerindeki dört yıldız bulunuyor. Bu isimler, futbol dünyasının en parlak yetenekleri olarak öne çıkarken, geleneksel efsaneler Ronaldo ve Messi'nin yer almaması dikkat çekti.

İşte En Değerli 10 Futbolcu

1. Jude Bellingham: 180 milyon Euro

2. Vinicius Jr: 180 milyon Euro

3. Erling Haaland: 180 milyon Euro

4. Kylian Mbappé: 180 milyon Euro

5. Phil Foden: 150 milyon Euro

6. Bukayo Saka: 140 milyon Euro

7. Jamal Musiala: 130 milyon Euro

8. Florian Wirtz: 130 milyon Euro

9. Rodri: 130 milyon Euro

10. Lamine Yamal: 120 milyon Euro

Efsaneler geride kaldı

Ronaldo ve Messi'nin, aktif olarak futbol oynamalarına rağmen listede yer almaması, futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı. Bu durum, genç oyuncuların piyasa değerlerinde yaşanan büyük artışı ve futbol dünyasındaki değişen dinamikleri gözler önüne seriyor.

Genç yetenekler öne çıkıyor

Jude Bellingham, Vinicius Jr, Erling Haaland ve Kylian Mbappé gibi genç yeteneklerin zirvede bulunması, futbolun geleceği için umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor. Bu oyuncular, hem kulüplerinin hem de milli takımlarının önemli parçaları olarak, hem saha içi performansları hem de piyasa değerleri ile dikkat çekiyor.