Forvetlerin değerleri

Dünyanın en değerli forvetleri arasında ilk sırayı Erling Haaland ve Kylian Mbappe paylaşıyor. Her iki oyuncunun transfer değeri 180 milyon Euro olarak belirlendi.

Dikkat çeken isimler

Listeye Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen de dahil oldu. 100 milyon Euro’luk değeriyle, Osimhen dünyanın en pahalı 4. forveti olarak dikkat çekti.

İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI 5 FORVETİ

1- Erling Haaland: 180 milyon Euro

2- Kylian Mbappe: 180 milyon Euro

3- Lautaro Martínez: 110 milyon Euro

4- Victor Osimhen: 100 milyon Euro

5- Harry Kane: 100 milyon Euro