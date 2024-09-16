2024 verilerine göre dünya nüfusu 8,1 milyar civarında olup, 2037’de 9 milyara ulaşması beklenmektedir. Ortalama nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 54,6 kişi olarak hesaplanmıştır. Fakat bu yoğunluk dünya genelinde eşit dağılmamıştır; Grönland gibi bazı bölgeler neredeyse ıssızken, diğer ülkelerde nüfus oldukça yoğun olabilir. Coğrafi özellikler, iklim, ekonomi ve doğal kaynaklar gibi etkenler nüfus dağılımını doğrudan etkiler.

Peki dünyanın en düşük nüfus yoğunluğuna sahip 5 ülkesi hangileridir?

Grönland: 0 kişi/km²

Kuzey Atlantik’te yer alan dünyanın en büyük adası olan Grönland, yaklaşık 2,2 milyon km² alana ve 57.000’den az bir nüfusa sahiptir.

Falkland Adaları: 0,31 kişi/km²

Güney Atlantik Okyanusu’nda yer alan Britanya Denizaşırı Toprakları, geniş alanlarına rağmen çok düşük bir nüfus yoğunluğuna sahiptir.

Moğolistan: 2 kişi/km²

Asya’nın geniş bozkırları ve çölleri, ülkenin düşük nüfus yoğunluğunun en büyük sebeplerinden biridir.

Batı Sahra: 2 kişi/km²

Çöl ikliminin etkisiyle nüfus yoğunluğu oldukça düşüktür.

Namibya: 3 kişi/km²

Geniş çöl alanları ve suya erişimin sınırlı olması, Namibya’nın nüfus yoğunluğunu düşük tutan faktörler arasındadır.

Bu ülkelerdeki coğrafi ve iklimsel şartlar, nüfus dağılımını etkileyen temel unsurlardır. Dünya genelinde bu tip ülkelerin yaşanabilirlik koşulları sınırlı olduğu için nüfus yoğunluğu düşüktür, ancak gelişen ticaret ve turizm gibi etkenlerle bazı bölgelerde nüfus artışı gözlenebilir.