Muğla Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü’nü anlamlı etkinliklerle kutluyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek “Gaziler Paneli” ile uzman isimler gazilik kavramı ve tarihi hakkında konuşmalar yapacak. Aynı zamanda gaziler ve şehit yakınları için özel bir tekne turu düzenlenerek kahramanlara saygı gösterilecek.

Tarih ve kahramanlık buluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” ve “Gazilik” unvanı verilmesinin 103. yılında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenecek “Gaziler Paneli”, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleşecek. Panelde, tarihe ve gazilik kavramına dair derinlemesine bir bakış sunulacak.

Etkinliğe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Naci Önal, MSKÜ Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayten Kiriş Avaroğulları, MSKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Osman Köse ve emekli tarih öğretmeni ve araştırmacı Yılmaz Bozkurt panelist olarak katılacak. Bu uzman isimler, gazilik kavramının tarihsel süreçteki önemini ve gazilerin Türkiye’nin bağımsızlığına katkılarını konuşacaklar.

Gazilere ve şehit yakınlarına özel tekne turu

Gaziler Günü etkinlikleri sadece panellerle sınırlı kalmıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, gaziler ve şehit yakınları için Akyaka’da özel bir tekne turu düzenledi. Aileler, Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği bu anlamlı etkinlikte bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdiler. Bu tür etkinlikler, gazilere ve şehit ailelerine olan minnetin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Gazilik ve kahramanlık ruhu

Gazilik, Türkiye’nin tarihindeki en kutsal unvanlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir gazi olarak taşıdığı bu unvan, Türk milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı için canını ortaya koyan kişilere verilmektedir. 19 Eylül Gaziler Günü de bu kahramanlara duyulan şükranı dile getirmek adına özel bir gündür.