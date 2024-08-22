Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, 2011 yılında Bursa'da dünyaya gelen Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarısı tebrik edilerek, "Geçtiğimiz aylarda tüm normlarını tamamlayarak GM ünvanını almaya hak kazanan genç yıldızımız Yağız Kaan Erdoğmuş'un FIDE tarafından yeni ünvanı onaylandı. Dünyanın en genç Büyükusta ünvanına sahip olan sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş'u yürekten tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tarihin en büyük satranç ustalarından Carlsen'i yendi

Yağız Kaan Erdoğmuş, sadece 13 yaşında olmasına rağmen, satranç dünyasında büyük bir yankı uyandırarak tarihin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Magnus Carlsen'i blitz kategorisinde yenmeyi başarmıştı. Carlsen'in süresi bitmek üzereyken, yalnızca 17.5 saniye kala Yağız Kaan, veziriyle yaptığı etkileyici H6 hamlesiyle oyunu lehine çevirip Carlsen'i mat etmişti. Bu zafer, genç sporcunun olağanüstü yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca Erdoğmuş, Abu Dabi Satranç Festivali'nde gösterdiği üstün performansla 2600 ELO puanını aşarak bu başarıya ulaşan en genç sporcu unvanını da elde etti. Bu başarı, onun satranç dünyasında ne kadar parlak bir geleceğe sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.