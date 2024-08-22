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KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, trafik kazasında yaralanan askerlerden 1'inin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi.

KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt kentinde asker i aracın otomobille çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

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