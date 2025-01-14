ABD'li araştırma şirketi Global Firepower, dünya genelindeki en güçlü insansız hava araçlarını (İHA) inceledi. Yükseklik, silah donanımları, ekipman taşıma kapasiteleri gibi kriterler baz alınarak yapılan sıralamada, Türkiye'nin ürettiği İHA'lar dikkat çekti. Türk savunma sanayiinin, özellikle Bayraktar ve Akıncı gibi İHA’ları bu listede üst sıralarda yer aldı.

10. ANKA-S (Türkiye)

Maksimum İrtifa: 30.000 ft

Faydalı Yük Kapasitesi: 200 kg

Havada Kalma Süresi: 24 saat

Öne Çıkan Özellik: Uydu bağlantılı kontrol sistemi

9. ORION (Rusya)

Havada Kalma Süresi: 24 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 200 kg

Seyir Hızı: 200 km/saat

Operasyonel İrtifa: 7.5 km

8. TB2 BAYRAKTAR (Türkiye)

Operasyonel İrtifa: 16.000 ft

Havada Kalma Süresi: 27 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg

Öne Çıkan Özellik: Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi

7. AVENGER (ABD)

Maksimum İrtifa: 50.000 ft

Havada Kalma Süresi: 20 saat

Öne Çıkan Özellik: Radara yakalanmayan tasarım, çoklu yük kapasitesi

6. WING LOONG II (Çin)

Havada Kalma Süresi: 32 saat

Operasyonel İrtifa: 9.000 metre

Faydalı Yük Kapasitesi: 12 mühimmat

Maksimum Hız: 370 km/saat

5. HERON TP EITAN (İsrail)

Maksimum İrtifa: 45.000 ft

Havada Kalma Süresi: 30 saat

Öne Çıkan Özellik: Çok yönlü görev yetenekleri

4. CH-5 RAINBOW (Çin)

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.000 kg

Servis İrtifası: 9.000 m

Havada Kalma Süresi: 60 saat

3. BAYRAKTAR AKINCI (Türkiye)

Maksimum İrtifa: 40.000 ft

Havada Kalma Süresi: 24 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

Öne Çıkan Özellik: Gelişmiş otonomi ve yapay zeka teknolojisi

2. MQ-9 REAPER (ABD)

Maksimum İrtifa: 50.000 ft

Havada Kalma Süresi: 27 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.700 kg

1. RQ-4 GLOBAL HAWK (ABD)

Maksimum İrtifa: 60.000 ft

Havada Kalma Süresi: 36 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.360 kg

Öne Çıkan Özellik: Kıtalararası kontrol ve stratejik keşif yetenekleri