Mersin, deniz kirliliğiyle mücadelede önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) kurarak 7 gün 24 saat boyunca denizi izlemeye başladı. Çeşmeli Sahili ile Kulak Deresi arasında yerleştirilen 52 kamerayla, deniz yüzeyi yüksek çözünürlüklü ve termal kameralarla izlendi. Sisteme radar, meteorolojik set, deniz telsizi ve tekneler de destek verdi.

362 denetim, 4 bin 830 gemi kontrolü

EGDS sayesinde, 2024'te 362 denetim gerçekleştirildi ve 4 bin 830 gemi incelendi. Denetimler sonucunda denizi kirlettiği tespit edilen 19 gemiye 96 milyon 459 bin lira ceza kesildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, gemilerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek yasa dışı atık bırakımlarını takip etmek için özel bir izleme odası oluşturdu.

Deniz yüzeyinden toplanan çöpün yüzde 80'i plastik atıklardan

2024'te gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında, deniz yüzeyinden 57 ton çöp ve plajlardan 55 ton atık toplandı. Ayrıca, deniz araçlarından 110 bin litre atık su alındı. Temizliğin büyük bir kısmını plastik atıklar oluşturdu. Halisdemir, geçen yıl deniz yüzeyinden toplanan 57 ton çöpün yüzde 80'inin plastik atıklardan oluştuğunu belirtti.

Denetim ve bilinçlendirme faaliyetleri

Bülent Halisdemir, Mersin'deki denetim ve eğitim faaliyetlerine de dikkat çekti. 2 binin üzerinde öğrenciye deniz kirliliği, iklim değişikliği ve çevre kirliliği konusunda eğitim verildi. Mersin'e gelen 5 bin 400'den fazla ticari geminin faaliyetleri yakından takip edildi.

EGDS aracılığıyla tespit edilen yasa dışı atık bırakma durumlarında, denetim araçları hızlıca harekete geçerek numune aldı. Alınan numuneler akredite laboratuvarlarda analiz edilerek gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Kirleten gemiler, yapılan yaptırım sonrasında kilitlendi.

Mersin için temiz bir deniz hedefi

Halisdemir, EGDS'nin Mersin'e kısa sürede büyük katkılar sağladığını belirterek, vatandaşların denizin her noktasından faydalanabilmesini ve deniz ekosisteminin korunmasını hedeflediklerini söyledi. Bu yılın hedefi, Mersin'in denizini kirletmemek ve çevreye zarar vermemek için mücadelenin devam ettirilmesidir.