Fethiye’den başlayıp Antalya’da sona eren 540 kilometrelik Likya Yolu, dünyaca ünlü Time Out dergisi tarafından “Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası” seçildi. Tarih, doğa ve denizi bir arada sunan bu antik rota, Türkiye turizminin gurur kaynağı oldu.

DÜNYA BASINI LİKYA YOLU’NU KONUŞUYOR

İngiltere merkezli Time Out dergisi, “Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotaları” listesini yayımladı.

Listede ilk sırayı, Türkiye’nin eşsiz doğa ve tarih rotalarından Likya Yolu aldı.

Akdeniz’in muhteşem manzaralarıyla dolu bu rota, binlerce yıllık Likya medeniyetinin izlerini taşıyor. Fethiye’den başlayıp Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sona eren yol, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.

540 KİLOMETRELİK TARİH VE DOĞA YOLCULUĞU

Likya Yolu, yaklaşık 540 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun yürüyüş parkurlarından biridir.

Antik kentler, ormanlar, deniz kıyıları ve dağ patikaları boyunca ilerleyen rota, ziyaretçilerine hem kültürel hem de doğal bir keşif deneyimi sunuyor.

Yürüyüşçüler, yolda antik Likya kentlerinin kalıntılarını, turkuaz koyları ve zeytin ağaçlarıyla süslü yamaçları keşfediyor.

FETHİYE VE ANTALYA TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Likya Yolu’nun bu unvanı almasının turizm açısından büyük bir kazanç olduğunu belirtti:

“Fethiye turizmini dört mevsime yaymak ve doğal mirasımızı korumak için çalışıyoruz.

Likya Yolu’nun dünya çapında tanınması, bölgenin sürdürülebilir turizmine önemli katkı sağlayacaktır.”

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise, bu başarının bölgenin marka değerini artıracağını ifade etti:

“Likya Yolu’nun dünyanın en güzel yürüyüş rotası seçilmesi, hem ülkemiz hem de Fethiye için büyük bir gurur kaynağıdır.”

LİKYA YOLU NERELERDEN GEÇİYOR?

Likya Yolu, Fethiye’den başlayıp Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sona eriyor.

Rota, Akdeniz’in turkuaz kıyılarını takip ederken, antik Likya uygarlığının izlerini taşıyan birçok duraktan geçiyor.

Başlıca güzergâhlar şunlardır:

Fethiye – Kayaköy – Ölüdeniz – Faralya – Kabak Koyu

Patara – Xanthos – Kalkan – Kaş – Demre – Finike

Olympos – Çıralı – Tekirova – Antalya (Konyaaltı)

Bu rotalar boyunca yürüyüşçüler; antik tiyatrolar, lahitler, arkeolojik kalıntılar, deniz manzaralı patikalar ve orman yolları arasında ilerliyor.

LİKYA YOLUNDA NE ZAMAN YÜRÜNÜR?

Uzmanlar, Likya Yolu yürüyüşü için en ideal dönemin Eylül-Kasım ayları olduğunu belirtiyor.

Sonbahar aylarında hem hava sıcaklıkları daha dengeli oluyor hem de doğa canlılığını koruyor.

Bölge halkı ve tur rehberleri, özellikle son yıllarda artan ilgiyle birlikte bahar ve sonbahar aylarında yoğun ziyaretçi beklediklerini belirtiyor.

UZMANLARDAN TAVSİYE: “YOLCULUĞUNUZU PLANLI YAPIN”

Turizm rehberleri, Likya Yolu’na çıkacak yürüyüşçülere şu önerilerde bulunuyor:

Rota Planı Yapın: Günlük yürüyüş mesafesini önceden belirleyin.

Günlük yürüyüş mesafesini önceden belirleyin. Ekipman Seçimi: Profesyonel yürüyüş ayakkabısı, baton ve sırt çantası kullanın.

Profesyonel yürüyüş ayakkabısı, baton ve sırt çantası kullanın. Su ve Gıda: Uzun etaplarda su kaynakları sınırlı olabilir; önceden stok yapın.

Uzun etaplarda su kaynakları sınırlı olabilir; önceden stok yapın. Konaklama: Kamp alanları veya köy pansiyonları arasında seçim yapabilirsiniz.

“Likya Yolu bir doğa yürüyüşünden fazlasıdır; bu rota, tarih boyunca yolculuk yapmaktır.” – Turizm Rehberi Ayşe Güler