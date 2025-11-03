Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nın tarihi ve gündem maddeleri belli oldu. Ekonomi, güvenlik ve dış politika konularının ele alınacağı toplantı sonrası Erdoğan’ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü yapılacak. Son olarak 29 Eylül 2025’te toplanan Kabine, yaklaşık bir aylık aranın ardından yeniden bir araya geliyor.

Toplantının tam başlama saati henüz açıklanmazken, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete sesleniş konuşmasıyla alınan kararların paylaşılması bekleniyor.

TOPLANTININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Kabine gündeminde ekonomiden iç güvenliğe, dış politikadan sosyal düzenlemelere kadar birçok başlık bulunuyor.

Toplantıda şu konuların ele alınması bekleniyor:

Terörle mücadelede son durum ve sınır ötesi operasyonlar

Ekonomideki son gelişmeler, enflasyon ve fiyat istikrarı adımları

Yasa dışı bahis ve kara para operasyonları

Fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak yeni önlemler

İç ve dış güvenlik stratejileri

Kulis bilgilerine göre, asgari ücret zammı ve memur maaş düzenlemeleri gibi konuların Aralık ayında yapılacak Kabine toplantısında gündeme alınması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Beştepe’de millete sesleniş konuşması yaparak önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Erdoğan’ın açıklamalarında özellikle ekonomik göstergeler, enflasyonla mücadele ve sosyal destek paketleri konularında yeni mesajlar vermesi öngörülüyor.

GEÇMİŞ KABİNE TOPLANTILARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR NELER?

Bir önceki Kabine toplantısında; Orta Vadeli Program (OVP), emekli maaşları, deprem bölgesine yönelik yatırımlar ve tarım destekleri gündeme gelmişti.

Bu toplantıda ise ağırlıklı olarak iç güvenlik ve ekonomi konularının ön planda olması bekleniyor.