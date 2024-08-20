Brezilya'nın Macapá bölgesinde bulunan Zerao Stadyumu, dünyada benzeri olmayan bir özelliğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Resmi adı Milton de Souza Corrêa Stadyumu olan bu spor kompleksi, tam olarak Ekvator çizgisinin üzerinden geçiyor. Bu benzersiz konumu sayesinde sahanın bir yarısı Kuzey Yarımküre'de, diğer yarısı ise Güney Yarımküre'de yer alıyor. Bu özellik, maçlar sırasında oyuncuların farklı yarımkürelerde oynamasına olanak tanıyor ve stadyumu eşsiz kılıyor.

"Büyük Sıfır"

1990 yılında inşa edilen Zerao Stadyumu, yaklaşık 10 bin seyirci kapasitesine sahip. İspanyolca'da "Büyük Sıfır" anlamına gelen "Zerão" lakabını da bu konumundan alıyor; çünkü Ekvator çizgisi, enlem olarak sıfır dereceyi temsil ediyor. Stadyum, Amapá Clube, Esporte Clube Macapá ve Oratório Recreativo Clube gibi yerel takımların iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

İlk açıldığında efsanevi Formula 1 pilotu Ayrton Senna'nın adıyla anılan stadyum, 1994 yılında Amapá Futbol Federasyonu Başkanı Milton de Souza Corrêa'nın vefatı üzerine onun ismiyle değiştirilmiştir. Bu değişiklik, yerel futbol camiasına yaptığı katkılar nedeniyle Corrêa'ya bir saygı duruşu niteliğindedir.

Zerao Stadyumu, sadece futbol müsabakalarına değil, aynı zamanda turistlerin de ilgisini çeken bir nokta olmuştur. Ekvator çizgisinin tam üzerinde yer alması, ziyaretçilere aynı anda iki yarımkürede bulunma deneyimi sunmaktadır. Bu özellik, stadyumu hem spor hem de coğrafya meraklıları için ilgi çekici bir destinasyon haline getirmektedir.

Fakat bu özellik aslında tam olarak doğru değil. Her ne kadar çoğu haber sitesi Ekvator çizgisinin sahanın tam ortasından geçtiğini söylese de, çizginin kale arkasından geçtiğini gösteren kanıtlar da bulunmakta.

Zerao Stadyumu'nun, Brezilya jeodezik sistemine göre orta sahasının Ekvator çizgisinden geçtiği yaygın olarak biliniyor. Ancak, WGS84 gibi daha güncel ve yaygın olarak kabul edilen jeodezik sistemlere göre bu iddianın tam olarak doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Peki jeodezik sistem ne anlama geliyor? Jeodezik referans sistemleri, dünya üzerindeki coğrafi verilerin ve ölçümlerin açıkça tanımlanması ve belli bir zemine oturtulması için kullanılan coğrafi koordinat sistemleri anlamına geliyor.

Teyit.org'a göre, WGS84 sistemine göre yapılan hesaplamalarda, Ekvator çizgisinin stadyumun orta sahasından değil, güneydeki kale arkasına daha yakın bir yerden geçtiği anlaşılıyor. Bu durum, stadyumun coğrafi konumuna dayalı olarak yapılan hesaplamalarda farklı jeodezik sistemlerin farklı sonuçlar verebileceğini gösteriyor.

Bu, özellikle coğrafi verilerin ve ölçümlerin doğruluğu açısından jeodezik referans sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Brezilya'nın eski jeodezik sistemleriyle yapılan ölçümler, o dönemde geçerli olan teknolojik ve bilimsel standartlara dayanıyor olabilir, ancak daha güncel sistemler, dünya genelinde daha hassas ve doğru sonuçlar verebiliyor.

Sonuç olarak, Zerao Stadyumu sadece bir spor kompleksi olmanın ötesinde, coğrafi konumuyla da dünyada tek olma özelliğini taşıyor. Hem yerel futbol kültürüne katkısı hem de eşsiz konumuyla Brezilya'nın önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.