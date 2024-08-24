2023 yılında, Türkiye'deki Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanları, konteyner elleçleme kapasitesiyle dünyanın en iyi 100 limanı arasına girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere'nin önde gelen haber portallarından Lloyd’s List tarafından hazırlanan "İlk 100 Liman 2024" raporunda yer alan 4 Türk limanının, 2022 yılına göre sıralamada önemli bir yükseliş kaydettiğini belirtti. Ambarlı Limanı, 64. sırada yer alırken, Kocaeli Limanı 85., Mersin Limanı 91. ve Tekirdağ Limanı 100. sıradan listeye girdi.

Ambarlı limanı: Türkiye'nin en yoğun limanı

En dikkat çekici başarı hikayesi Ambarlı Limanı’na ait. 2022 yılında 74. sırada yer alan Ambarlı Limanı, 2023'te 10 sıra yükselerek 64. sıraya çıktı. 2023 yılında Ambarlı Limanı'nda elleçlenen konteyner miktarı, Türkiye'nin deniz ticaretindeki büyümeyle doğru orantılı olarak %10,6 artarak 3 milyon 170 bin 430 TEU'ya ulaştı. Bu artış, limanın son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı.

Kocaeli Limanı: Konteyner elleçlemede istikrarlı büyüme

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı da konteyner elleçlemede önemli bir büyüme kaydetti. 2023 yılında, limanda elleçlenen konteyner miktarı %4,8 artarak 2 milyon 159 bin 160 TEU’ya ulaştı. Bu artış, Kocaeli Limanı’nın 2022'deki 89. sıradan 2023'te 85. sıraya yükselmesine katkı sağladı.

Mersin ve Tekirdağ Limanları: Stratejik önemdeki yükseliş

Mersin Limanı, 2022 yılında 92. sırada yer alırken, 2023'te 91. sıraya yükseldi. Tekirdağ Limanı ise 2022'deki 100. sırasını koruyarak listede yer aldı. Her iki liman da Türkiye'nin deniz ticaretindeki stratejik önemini artırmaya devam ediyor.