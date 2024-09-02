Galatasaray'ın önceki gün Adana Demirspor'u 5-1 yendiği maçta sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Mauro Icardi'nin durumu dün netleşti.

Derbiye yetişmeyebilir

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli santrforun sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği belirtildi. Icardi’nin sahalardan uzak kalması süresi, 3 ila 6 hafta arasında değişecek. Son 3 sezondur takımın en skorer oyuncusu olan tecrübeli futbolcunun 15 Eylül’deki Çaykur Rizespor, 22 Eylül’deki Fenerbahçe ve 25 Eylül’deki PAOK maçlarında oynamasının zor olduğu öğrenildi.