Dünyanın En Kibar Sürücüleri Açıklandı Türkiye Sıralamada Şaşırttı!

Dünya genelinde turistlerin sürücü deneyimlerine dayalı yapılan bir araştırma, en nazik sürücülere sahip ülkeleri ortaya koydu. Türkiye’nin listede üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

4 bin 930 turistin katıldığı araştırma

DiscoverCars.com tarafından yapılan ve 4.930 turist sürücünün katıldığı çalışmada, sürücülerin nezaketi 1 ile 10 arasında puanlandı. Sıralamaya yalnızca en az 50 değerlendirme alan ülkeler dahil edildi.

Güney Kıbrıs zirvede

Araştırmanın sonuçlarına göre, dünyanın en kibar sürücüleri Güney Kıbrıs'ta bulunuyor. 8.83 puanla ilk sırayı alan Güney Kıbrıs'ı, 8.77 puanla Yeni Zelanda ve 8.73 puanla Türkiye izledi. Almanya, Kanarya Adaları ve İspanya da dikkat çeken diğer ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye üçüncü sırada

Türkiye, 8.73 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Turistler, Türk sürücülerin kibar ve yardımsever olduğunu belirtirken, bazı yerel sürüş alışkanlıklarına dikkat çekti. Özellikle sollama yapmadan önce korna çalmanın yaygın bir uygulama olduğu vurgulandı.