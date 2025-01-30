Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 7 Ekim’de hayatını kaybeden Sıla bebek olayı Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Şarkıcı Gülben Ergen, yaşanan trajediye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

Ancak bu paylaşımın ardından gelen şikayetler üzerine ünlü sanatçı, ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Gerekli işlemlerin ardından adliyeden ayrılan Ergen, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.