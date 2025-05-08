İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından hazırlanan “2025 Mutlu Şehirler Endeksi” yayımlandı.

Çevre, toplu ulaşım, yerel ekonomi, sağlık hizmetleri, turizm, sosyal yaşam ve yerel yönetişim gibi birçok kriterin değerlendirildiği listede bu yıl da İskandinav şehirleri zirvede yer aldı.

Zirvede bu kez bir başkent var

2024 yılında listenin zirvesinde yer alan Danimarka’nın Aarhus kenti, bu yıl 4. sıraya gerilerken yerini yine Danimarka’dan Kopenhag aldı.

İsviçre’nin Zürih kenti ikinci sırada yer alırken, üçüncülük ise Asya’dan Singapur’un oldu.

İlk 10’daki şehirler şöyle sıralandı:

Kopenhag – Danimarka Zürih – İsviçre Singapur – Singapur Aarhus – Danimarka Anvers – Belçika Seul – Güney Kore Stockholm – İsveç Taipei – Tayvan Münih – Almanya Rotterdam – Hollanda

Türkiye’den 3 şehir listeye girdi

Mutlu şehirler listesine bu yıl Türkiye’den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil edildi.

İstanbul, 127. sırada yer alarak Madrid, Riyad ve Birmingham gibi şehirleri geride bıraktı.

İzmir ise 143. sıraya yerleşerek Toronto, Moskova ve Atina gibi şehirleri geçti.

Başkent Ankara ise 198. sıradan listeye girmeyi başardı.

Türkiye’den listeye giren şehirlerin sıralamaları:

İstanbul: 127

İzmir: 143

Ankara: 198

200 şehir değerlendirildi

Endeks kapsamında toplam 200 şehir değerlendirildi.

Ancak bazı şehirlerin yeterli veriye sahip olmaması nedeniyle listeye dahil edilmediği açıklandı.

Araştırma, yaşam kalitesi kriterleri üzerinden global şehirlerin karşılaştırmalı analizine dayanıyor.