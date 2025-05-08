Willem II ile Heracles, Eredivisie'de karşılaşıyor. 09 Mayıs Cuma günü oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve detayları haberimizde.

Hollanda Eredivisie'de heyecan 09 Mayıs 2025 Cuma günü devam ediyor. Willem II ile Heracles arasında oynanacak karşılaşma, sporseverlerin takibinde. Maçın canlı yayın bilgileri, yayın kanalı ve başlama saati açıklandı.

Willem II - Heracles maçı yayın bilgileri

Maç Willem II - Heracles Tarih 09 Mayıs 2025, Cuma Saat 21:00 (TSİ) Yayın Kanalı Tuttur TV Yayın Durumu Şifreli Yayın Stadyum De Kuip Stadyumu, Rotterdam Yayın Platformu Türksat, İddaa platformları, internet

Willem II - Heracles maçı canlı yayın nasıl izlenir?

Tuttur TV yayın bilgisi

Karşılaşma Tuttur TV üzerinden izlenebilecek. Yayın, İddaa numaralı dijital platformlar ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli olarak sunulmaktadır. Yayın internet üzerinden de erişime açıktır.

Willem II - Heracles maçı nerede oynanacak?

Willem II ile Heracles arasındaki mücadele, Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan De Kuip Stadyumu'nda oynanacak. Maç saat 21.00'de başlayacak.

Maçı izlemek isteyen futbolseverler, yayının şifreli olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Tuttur TV'nin yayın bilgileri için resmi web sitesinden ya da yayın sağlayıcınızdan bilgi alabilirsiniz.