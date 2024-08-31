Köpek balıkları ve aslanlar sanıldığı kadar tehlikeli değil

Köpek balıkları ve aslanlar güçlü çenelere sahip olsa da insan hayatı üzerindeki tehditleri, daha az bilinen bazı hayvanların yanında oldukça düşük kalıyor.

Hint-Pasifik resiflerinde yaşayan koni salyangozu, avını zıpkın benzeri dişiyle sokarak zehirliyor. Zehrine karşı bilinen bir tedavi yöntemi yok.

Koni salyangozu zehrindeki şaşırtıcı bileşikler

Koni salyangozunun zehrinde bulunan proteinler, morfinden 10.000 kat daha güçlü olabilir. Bu bileşikler, Parkinson, Alzheimer ve epilepsi tedavisinde umut verici görülüyor.