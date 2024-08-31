Osteotom: Kemik keskisi

İlk bakışta sıradan bir bıçağa benzese de osteotom, cerrahların hastanın kemiğine zarar vermeden operasyon yapmalarına olanak tanırdı.

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Bademcik giyotini

Antibiyotiklerin henüz keşfedilmediği dönemlerde, bademciklerin kesilip alınmasında kullanılan bu alet, ölümcül enfeksiyonlardan koruyordu.

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Hemoroid kıskacı

Hemoroid tedavisinde kullanılan bu basit ama dahice alet, kan dolaşımını keserek dokunun nekroze olmasını sağlıyordu, kanamasız bir çözüm sunuyordu.

Kendini yeniden icat etme: Hayatta bir nihai hedef Kendini yeniden icat etme: Hayatta bir nihai hedef

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Diş anahtarı

Çürük dişleri çekmek için kullanılan bu alet, ürkütücü görüntüsüne rağmen çürük dişlerin tamamen çıkarılmasını sağlıyordu.

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Kan verme aparatı

Günümüzde bile kan vermekten çekinenler için bu alet ürkütücü olabilir, ama geçmişte kan transferi için vazgeçilmezdi.

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Yapay solunum cihazı

Poliomyelit hastalığından muzdarip çocuklar için yapay akciğer görevi gören bu cihaz, ne yazık ki birçok çocuğun kurtarılamadığı bir döneme tanıklık etti.

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Alman amputasyon bıçağı

  1. yüzyılda icat edilen bu bıçak, anestezisiz bacak kesme işlemleri için kullanılırdı, cerrahlar birkaç dakikada işlemi tamamlayabiliyordu.

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Trepanasyon aleti

Cerrahların kafatası kemiklerini delmek için kullandıkları bu alet, sinirlere zarar vermeden beyin cerrahisine ışık tutmuştur.

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Editör: Sezin Türkyılmaz