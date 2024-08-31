Osteotom: Kemik keskisi
İlk bakışta sıradan bir bıçağa benzese de osteotom, cerrahların hastanın kemiğine zarar vermeden operasyon yapmalarına olanak tanırdı.
Bademcik giyotini
Antibiyotiklerin henüz keşfedilmediği dönemlerde, bademciklerin kesilip alınmasında kullanılan bu alet, ölümcül enfeksiyonlardan koruyordu.
Hemoroid kıskacı
Hemoroid tedavisinde kullanılan bu basit ama dahice alet, kan dolaşımını keserek dokunun nekroze olmasını sağlıyordu, kanamasız bir çözüm sunuyordu.
Diş anahtarı
Çürük dişleri çekmek için kullanılan bu alet, ürkütücü görüntüsüne rağmen çürük dişlerin tamamen çıkarılmasını sağlıyordu.
Kan verme aparatı
Günümüzde bile kan vermekten çekinenler için bu alet ürkütücü olabilir, ama geçmişte kan transferi için vazgeçilmezdi.
Yapay solunum cihazı
Poliomyelit hastalığından muzdarip çocuklar için yapay akciğer görevi gören bu cihaz, ne yazık ki birçok çocuğun kurtarılamadığı bir döneme tanıklık etti.
Alman amputasyon bıçağı
- yüzyılda icat edilen bu bıçak, anestezisiz bacak kesme işlemleri için kullanılırdı, cerrahlar birkaç dakikada işlemi tamamlayabiliyordu.
Trepanasyon aleti
Cerrahların kafatası kemiklerini delmek için kullandıkları bu alet, sinirlere zarar vermeden beyin cerrahisine ışık tutmuştur.