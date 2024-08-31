Osteotom: Kemik keskisi

İlk bakışta sıradan bir bıçağa benzese de osteotom, cerrahların hastanın kemiğine zarar vermeden operasyon yapmalarına olanak tanırdı.

Bademcik giyotini

Antibiyotiklerin henüz keşfedilmediği dönemlerde, bademciklerin kesilip alınmasında kullanılan bu alet, ölümcül enfeksiyonlardan koruyordu.

Hemoroid kıskacı

Hemoroid tedavisinde kullanılan bu basit ama dahice alet, kan dolaşımını keserek dokunun nekroze olmasını sağlıyordu, kanamasız bir çözüm sunuyordu.

Diş anahtarı

Çürük dişleri çekmek için kullanılan bu alet, ürkütücü görüntüsüne rağmen çürük dişlerin tamamen çıkarılmasını sağlıyordu.

Kan verme aparatı

Günümüzde bile kan vermekten çekinenler için bu alet ürkütücü olabilir, ama geçmişte kan transferi için vazgeçilmezdi.

Yapay solunum cihazı

Poliomyelit hastalığından muzdarip çocuklar için yapay akciğer görevi gören bu cihaz, ne yazık ki birçok çocuğun kurtarılamadığı bir döneme tanıklık etti.

Alman amputasyon bıçağı

yüzyılda icat edilen bu bıçak, anestezisiz bacak kesme işlemleri için kullanılırdı, cerrahlar birkaç dakikada işlemi tamamlayabiliyordu.

Trepanasyon aleti

Cerrahların kafatası kemiklerini delmek için kullandıkları bu alet, sinirlere zarar vermeden beyin cerrahisine ışık tutmuştur.