15 gün boyunca İtalya’da çeşitli programlara katıldıktan sonra yurda dönen Kösen, “Guinness Rekorlar Kitabı’nın her sene farklı bir ülkede tanıtımı yapılıyor. Bu yıl İtalya Milano’da yapıldı. Biz de her sene Guinness Rekorlar Kitabı’nın lansmanında yer alıyoruz. Rekorumun 15’inci yılını tescil ettirerek kitapta yer aldık” dedi.

Derik ilçesinin kırsal Dede Mahallesi’nde yaşamını sürdüren ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile ‘dünyanın en uzun boylu adamı’ unvanıyla 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, rekoru kimseye kaptırmıyor. Aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36,5 santimetre ile de en büyük ayaklarına sahip olan Kösen bu unvanları nedeniyle bugüne kadar 128 ülkeye 500’ün üzerinde seyahat gerçekleştirerek, çeşitli programlarda Mardin'i ve Türkiye'yi tanıttı. Kösen, 25 Ocak'ta İtalya'da yapılan Guinness Rekorlar Kitabı'nın tanıtım lansmanına katıldı. 2009’dan beri ünvanını koruyan Kösen, 2024 yılının Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yerini aldı.

‘ÜLKEMİZİN GÜZELLİKLERİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TAŞIYORUZ’

Türkiye’nin ve Mardin’in güzelliklerini dünyaya anlattıklarını belirten Kösen, “Guinness Rekorlar Kitabı’nın her sene farklı bir ülkede tanıtımı yapılıyor. Bu yıl İtalya Milano’da yapıldı. Biz de her sene Guinness Rekorlar Kitabı’nın lansmanında yer alıyoruz. Rekorumun 15’inci yılını tescil ettirerek kitapta yer aldık. Tabi ki, gittiğimiz her ülkede ülkemizin güzelliklerini anlatıyoruz. Onlar da bu güzellikleri yerinde görmek istiyorlar ve ilk fırsatta Türkiye’ye geleceklerini ifade ediyorlar. Bizler de mutlu bir şekilde ülkemize dönüyoruz. İnşallah haftaya Amerika’ya gidiyorum. Los Angeles'e gideceğiz. Orada da çeşitli etkinliklere katılıp ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Mardin’imizin ve farklı illerimizin kültürünü, güzelliklerini dünyaya taşıyoruz. Ülkemizle gurur duyuyoruz, eminim ki tüm Türkiye’de bizimle gurur duyuyor” diye konuştu.

‘VALİZİMİZİ BOŞALTMADAN LOS ANGELES’A UÇACAĞIZ’

Kösen'in menajeri Mehmet Veysi Bora da şunları söyledi: “İtalya’daki program, aynı zamanda Sultan Beyin rekorunun bir daha tescil edilmesi anlamını taşıyordu. Sultan Bey, aynı şekilde yine dünyanın yaşayan en uzun insanı olarak kitapta bir daha tescillendi. Ayağımızın tozuyla bugün Mardin’deyiz, valizimizi boşaltmadan 16 Şubat’ta Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles’a uçacağız. Ülkemizi, şehrimizi insanlara tanıtarak, elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.”