Dünyanın en yaşlı adamı olarak kayıtlara geçen John Tinniswood, 112. doğum gününü kutladı. 26 Ağustos 1912'de İngiltere'nin Liverpool kentinde doğan Tinniswood, Guinness Dünya Rekorları tarafından verilen sertifikayla birlikte çekilen fotoğrafıyla bu özel günü taçlandırdı. BBC Türkçe'nin haberine göre, Guinness yetkililerine verdiği röportajda, neden bu kadar uzun yaşadığına dair bir fikri olmadığını ve özel bir sırrının bulunmadığını belirtti.

Hayatı boyunca Liverpool futbol takımının sadık bir taraftarı olan Tinniswood, bugün Southport'ta bir bakım evinde yaşıyor. Nisan ayında 114 yaşındaki Juan Vicente Perez Mora'nın ölümüyle dünyanın en yaşlı adamı unvanını elde eden Tinniswood, aktif bir gençlik dönemi geçirdiğini ve "bolca yürüyüş yaptığını" ifade etti. Ancak, uzun yaşamıyla ilgili hiçbir özel ipucunun olmadığını vurguladı.

Birinci Dünya Savaşı'nda 2 yaşındaydı

Tinniswood, Titanic'in battığı yıl dünyaya geldi ve Liverpool'un 66 kupasından yalnızca ikisini kaçırdı. Birinci Dünya Savaşı başladığında henüz iki yaşında olan Tinniswood, İkinci Dünya Savaşı'nda ise 27 yaşındaydı. Savaşta ordunun mali işlerini yürüten birliğin üyesi olarak görev aldı ve şu anda yaşayan en yaşlı İkinci Dünya Savaşı gazisi unvanını taşıyor.

1942'de evlenen Tinniswood, eşi Blodwen ile 44 yıl evli kaldı. 1972'de emekli olmadan önce Shell ve BP'de muhasebeci olarak çalıştı. Yemek alışkanlıklarına dair sorulara ise düzenli bir diyet uygulamadığını, geleneksel olarak sadece her Cuma balık ve patates yediğini belirtti.

Dünya'nın en yaşlı kadını Japonya'da

2012'de 100 yaşına girmesinden bu yana Kraliyet'ten özel doğum günü kartları alan Tinniswood, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra bu kartları Kral 3. Charles'tan alıyor. Dünya üzerindeki değişimler hakkında ise, "Bazı şeyler daha iyi, bazıları ise daha kötü" yorumunda bulundu.

Şu ana kadarki en uzun ömürlü erkek, 2013 yılında 116 yaşında vefat eden Japon Jiroemon Kimura'ydı. Hâlâ hayatta olan en yaşlı kadın ve en yaşlı insan unvanı ise, 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka'ya ait.