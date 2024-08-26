Aydın’ın Söke ilçesinde, Söke Açık Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan E.B. isimli şahıs, cezaevinden firar ettikten sonra Söke Jandarma Cezaevi Bölük Komutanlığı’na giderek teslim oldu.

10 yıl kesinleşmiş hapis cezası

Olay, Söke Açık Cezaevi’nden firar eden E.B.’nin, jandarmaya başvurarak teslim olmasıyla gündeme geldi. Şüpheli, cezaevinden kaçmasının ardından, teslim olma kararı alarak jandarma karakoluna gitti. Yapılan sorgulamada, E.B.’nin ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan arandığı ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Cezaevine gönderildi

Teslim olduktan sonra E.B., jandarma tarafından adli işlemler için ilgili mercilere teslim edildi. Hakkında yürütülen işlemler sonrası, firar eden hükümlü cezaevine geri gönderildi.