Japonya'da Atletico Suzuka takımında oynamaya devam eden dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu 57 yaşındaki Kazuyoshi Miura:""3 yıl içinde 60 yaşına gireceğim. Artık yapamayacağımı hissettiğimde duracağım ama itiraf etmeliyim ki, 80 yaşına kadar devam etmeyi çok isterim."

57 yaşındaki Japon forvet Kazuyoshi Miura, 39 sezondur profesyonel futbol oynayan ve dünya çapında en yaşlı profesyonel futbolcu unvanına sahip bir isim. Miura, son olarak Japonya 4. Lig ekiplerinden Atletico Suzuka ile kiralık sözleşme imzaladı. Kariyerinde Japonya dışında Brezilya, İtalya, Hırvatistan, Avustralya ve Portekiz takımlarında da forma giyen Miura, Japon milli takımıyla 89 maçta 55 gol atarak 1992 Asya Kupası'nı kazandı. Kulüp kariyerinde ise 700’ün üzerinde maça çıkarak 193 gol ve 5 asist katkısı yaptı.

İlk profesyonel sözleşmesi 1986 yılından

Miura'nın futbol serüveni, 15 yaşında hayallerinin peşinden Brezilya'ya gitmesiyle başladı. 1986 yılında Brezilya'nın Santos takımında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve Palmeiras’a transfer oldu. 1993'te Japonya'nın J.League'ine dönen Miura, burada gol kralı ve en değerli futbolcu seçildi. 1998 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Japonya'nın ilk kez Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan Miura, milli takımda 14 gol atarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak Fransa'daki turnuvaya götürülmeyen Miura, iki yıl sonra milli takımdan emekli oldu.

Avrupa kariyerinde ise Cenova ve Dinamo Zagreb'de oynayan Miura, Dinamo Zagreb'in 1999'da Hırvat Ligi şampiyonu olmasında önemli bir rol oynadı. 2005 yılında Yokohama FC'ye transfer olan Miura, bu kulüpte 200’den fazla maçta forma giydi ve Japonya birinci liginde gelmiş geçmiş en golcü 6. futbolcu olarak biliniyor. Miura'nın futbol kariyeri, yaşına rağmen gösterdiği azim ve başarılarla dünya futbolunda unutulmaz bir iz bırakmıştır.