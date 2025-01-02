Dünyanın En Zengin Youtuber'ı Dünya Evine Giriyor

Dünyanın en çok kazanan YouTuber'ı MrBeast, sevgilisi Thea Booysen'a evlenme teklif etti. Çiftin bu özel anına, aileleri de tanıklık etti.

MrBeast'in büyüleyici sürprizi

YouTube dünyasının en çok kazanan ismi, sevgilisi Thea Booysen'a sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. 26 yaşındaki MrBeast, ailesiyle birlikte geçirdiği özel bir günün sonunda, gözleri kapalı olan Thea'ya evlenme teklif etti.

Aileler birlikte sürprize ortak oldu

Booysen, People dergisine yaptığı açıklamada, ailesinin Güney Afrika'dan geldiğini ve çiftin evinde bir araya geldiklerini belirtti. Hediyeler açılırken, son hediyenin sürpriz olduğunu söyleyen Booysen, gözlerini kapatmasının ardından MrBeast'in teklifini aldı.

Dünyanın en çok kazanan YouTuber'ı

2012'den beri YouTube'da içerik üreten MrBeast, 340 milyon aboneye ulaşarak dünyanın en çok aboneye sahip YouTuber'larından biri oldu. Aynı zamanda yıl bazında 700 milyon dolar kazanç sağlıyor. Donaldson, popüler gerçeklik yarışma programı Beast Games'in de yapımcısı olarak tanınıyor.