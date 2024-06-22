Dünyanın en sıcak 10 yeri arasında Ölüm Vadisi (ABD), Aziziyah (Libya), Dallol (Etiyopya), Halfa Vadisi (Sudan), Daşt Lut (İran), Ölü Deniz (İsrail) ve Timbuktu (Mali) bulunuyor.

1. Ölüm Vadisi, ABD

ABD'nin California eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi, ortalama 47 derecelik hava sıcaklığıyla zirvede yer alıyor.

2. Aziziyah, Libya

Libya'nın uçsuz bucaksız çölü Aziziyah'ta ortalama sıcaklık 48 derecenin üzerinde seyrediyor. Bölgede hava sıcaklığının 58 dereceye kadar yükseldiği de kaydediliyor.

3. Dallol, Etiyopya

Hidrotermal bir arazi olan Dallol'da ortalama hava sıcaklığı 40 derecenin altına hiç düşmüyor.

4. Halfa Vadisi, Sudan

Sudan'ın Halfa Vadisi de dünyanın en sıcak yerlerinden biri. Burada hava sıcaklığı 53 dereceye kadar çıkabiliyor.

5. Daşt Lut, İran





Dünyanın en sıcak yeri olarak bilinen Daşt Lut'ta ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 70 derece!

6. Ölü Deniz, İsrail





İsrail'in en turistik rotalarından biri olan Ölü Deniz'de bile hava sıcaklığı 54 dereceye kadar yükseliyor.

7. Timbuktu, Mali

Afrika'nın en önemli antik yerleşimlerinden biri olan Timbuktu'da ortalama sıcaklık 50 dereceyi buluyor.

8. Kebili, Tunus

Tunus'taki Kebili de dünyanın en sıcak yerlerinden biri. Bölgede ölçülen sıcaklık 55 derece.

9. Ghadames, Libya

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ghadames, 55 derecelik bir hava sıcaklığına sahip.

10. Bandar Şahr, İran

Bandar Şehr'de ölçülen en yüksek sıcaklık 74 derece ile rekor kırıldı.