Bunlar da ilginizi çekebilir

İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede yangının ocakta unutulan yemekten çıktığını belirledi.

Ekiplerce yapılan müdahalede yangın büyümeden söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine Kars Belediyesi İtfaiyesi, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden İ.K, kaza sonucu bir akrabasını kaybettiği bilgisi üzerine evin kapısını kapatıp hastaneye gitti.

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın kazananı belli oldu

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın kazananı belli oldu

KARS (AA) - Kars'ta bir yakınlarını kaybetmeleri üzerine hastaneye giden ve ocakta unutulan yemek yangın a neden oldu.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.