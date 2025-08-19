Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi, Kamu Teknoloji Platformu tarafından 23-25 Ekim tarihleri arasında Çeşme’de düzenlendi. Bu yılki tema “Kadın Görünürlüğü” olarak belirlendi. Zirve, kadınların toplumsal ve küresel ölçekteki etkilerini görünür kılmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı.

İlham veren kadınlar sahnede yer aldı

Afganistan’dan Hollanda’ya, belediye başkanlarından dijital dönüşüm liderlerine; girişimcilerden genç sporculara kadar pek çok güçlü kadın, zirvede deneyimlerini paylaştı. Afganistan’ın en genç kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari ve insani yardım çalışmalarıyla tanınan Rola Hallam, sahnede cesaret ve liderlik hikayelerini aktardı.

Bosna Hersek’ten Benjamina Karić, Hollanda’dan Huri Şahin ve Türkiye’den sanatçı Aylin Aslım ile yazar Buket Uzuner, kültür, sanat ve yerel yönetimde kadının dönüştürücü gücüne dikkat çekti.

İş dünyası ve spor alanında kadın liderler öne çıktı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kadınların iş dünyasındaki eşit katılımını vurguladı. Moda tasarımcısı Dilek Hanif, yaratıcı vizyonunu paylaştı. Milli sörfçü Çağla Kubat ve ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, spor alanındaki başarı öykülerini aktardı.

Havacılık sektöründen Nilüfer Aktan ve MUBI Kıdemli Pazarlama Müdürü Tuğçe Arslan Üçer, kadın bakış açısının sektörel dönüşümdeki rolüne dikkat çekti.

Teknoloji ve girişimcilik sahnede

Teknoloji ve girişimcilik alanında öne çıkan Sanem Oktar ve Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, kadın liderlerin dijital dönüşüm ve girişimcilikteki etkilerini paylaştı. Zirve boyunca onlarca ilham veren kadın, dayanışma ve iş birliğini güçlendirdi.

Ortak bildirge ve politika önerileri yayımlandı

Zirvenin sonunda katılımcılar tarafından yayımlanan ortak bildirge ve politika önerileri, Türkiye’de ve uluslararası alanda kadın liderliğini güçlendirecek bir yol haritası sundu. Çeşme Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi, kadınların cesaretini, temsilini ve ilhamını dünyaya gösterdi.