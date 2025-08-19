İzmir’de cadde ve sokaklarda biriken çöpler, özellikle sıcak havaların etkisiyle kötü kokuya yol açıyor. Vatandaşlar durumdan şikâyet ederken, belediye yetkilileri sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cadde ve Sokaklar Çöple Doldu

Kent genelinde, başta Karşıyaka, Buca ve Konak ilçeleri olmak üzere, konteynerler ve çevresi çöplerle dolmaya devam ediyor. Biriken atıklar kaldırımlara ve yollara taşarken, bölge sakinleri kötü koku, sinek ve böceklerin artmasından şikâyetçi. Vatandaşlar, çöplerin zamanında toplanması gerektiğini vurguladı.

“Çöp Kokusu 5’inci Kata Kadar Çıkıyor”

Ankara’dan İzmir’e misafir olarak gelen Cüneyt Alan (55), çöp sorununun kent genelinde ciddi bir sorun haline geldiğini dile getirdi:

"Cuma günü geldim, o günden beri mahallenin her tarafı çöp dolu. Konteynerler dolunca insanlar zorunlu olarak çevresine atıyor. Çöp kokusu 5’inci kata kadar çıkıyor. İzmir’e yerleşmek istiyordum ama bunu görünce tereddüt ettim. Bölgede gıda işletmeleri de var, dışarıdaki pislikten herkes hasta olabilir."

Diş hekimi asistanı Zerrin İlter (36) ise duruma tepki göstererek, "Tam kliniğimizin önünde birkaç gündür çöp kokusu var. Çöp arabası geliyor ama tüm atıkları toplamıyor. Bu durum hem sağlığa hem de çevreye zarar veriyor. Artık bıktık" dedi.

Belediye Yetkililerinden Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Çiğli’deki tesisin kapatılmasının ardından çöplerin Tire ilçesine taşındığını ve çöp trafiğinin 2-3 gün sürdüğünü ifade etti. Yetkililer, bu süreçte oluşan çöp yığılmasını düzenlemek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İzmir’de vatandaşlar, kötü kokular ve hijyen sorunlarının giderilmesini beklerken, belediye de yoğun çaba ile cadde ve sokaklardaki çöpleri toplama çalışmalarını sürdürüyor.