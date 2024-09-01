1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı tarih olan bu gün, barışın ve insan haklarının önemini vurgulamak için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilmiştir. Dünya Barış Günü, savaşın yıkıcı etkilerini unutturmamak, barış içinde bir dünya kurma hedefine dikkat çekmek ve toplumlar arasındaki iş birliğini teşvik etmek amacıyla kutlanmaktadır.

Etkinlikler düzenleniyor

Her yıl, BM ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliklerle, dünya genelinde barışın korunması ve sürdürülebilir kılınması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu etkinlikler, toplumlar arasında diyalog kurmayı, barış kültürünü yaygınlaştırmayı ve çatışmaları önleyici adımlar atmayı hedeflemektedir.

Barış, sadece savaşların son bulması değil, aynı zamanda adaletin, eşitliğin ve insan haklarının tam anlamıyla hayata geçirilmesi anlamına gelir.