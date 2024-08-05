İsveçli sporcu Armand Duplantis, sırıkla atlama finalinde olağanüstü bir performans sergileyerek önceki dünya rekorunu 6.25 metreye çıkararak egale etti. Bu başarı, Duplantis’in uluslararası arenadaki etkileyici kariyerinin en büyük dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Yüksek performansın sırrı

Duplantis’in başarıya ulaşmasındaki sır, sadece fiziksel yetenekleri değil, aynı zamanda kapsamlı antrenman programı ve psikolojik hazırlığından kaynaklanıyor. Atlet, uzun süredir dünya rekorunu kırma hedefiyle çalışıyor ve bu hedefe ulaşmanın gururunu yaşıyor.

Tarihi anların ardından

Rekor atlayışın ardından büyük bir coşku ve sevinç yaşandı. Duplantis, duygularını şu şekilde ifade etti: “Bu başarı benim için çok özel. Yıllardır bu anı bekliyordum ve nihayet başardım. Hem kendim hem de destekçilerim için büyük bir anı.”