Burdur'da bir otobüs durağında bekleyen bir kadın, şüpheli bir kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın gelişimi

Olay, Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında meydana geldi. R.K. isimli kadına, karşıdan gelen şüpheli E.E. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebeple av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırı sonrasında R.K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler saldırganın peşinde

Polis ekipleri, olay sonrası durakta incelemelerde bulunarak saldırgan E.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, hasar gören durakta detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Şu an için saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.