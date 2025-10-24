Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla başlatılan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişeceğini söyledi.

“Ev Sahibi Türkiye” projesiyle yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Yüzyılın Konut Projesi” hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Duran, paylaşımında, projenin sadece bir inşaat hamlesi değil, aynı zamanda vatandaşların güvenli ve erişilebilir yaşam alanlarına kavuşması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“81 ilde uygun koşullarla konut erişimi sağlanacak”

Burhanettin Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla başlatılan projeyle hem afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek hem de vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak. Bu kapsamlı çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ederim.”

Duran, ayrıca 500 bin Sosyal Konut Projesi’nin hayırlı olmasını dileyerek, projenin hem ekonomik canlılık sağlayacağını hem de vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüreceğini belirtti.

Yüzyılın Konut Projesi nedir?

“Ev Sahibi Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen Yüzyılın Konut Projesi, 81 ilde milyonlarca vatandaşı kapsayan dev bir sosyal konut hamlesi olarak öne çıkıyor.

Projeyle: